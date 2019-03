Kletterziege mit traditioneller Technik

Darüber, ob man auf die letzten Zentimeter Wattiefe, die letzten Grad Böschungswinkel, die letzten PS Leistung oder die letzten Liter Raumvolumen verzichten kann, lässt sich trefflich diskutieren. Denn das alles sind Kriterien, die nicht unbedingt für den geländegängigen Japaner sprechen. Doch wenn es um das Preis-Leistungs-Verhältnis geht, ist der Suzuki Jimny unschlagbar. Der Einsatz von weniger als 18 000 Euro reicht bereits, um in Regionen vorzudringen, die man sich mit einem Sport Utility Vehicle, selbst, wenn es Allradantrieb hat, niemals erschließen könnte.

Die technischen Zutaten des Kleinen, die das zulassen, lauten: zum Heckantrieb zuschaltbarer Vorderradantrieb, Getriebereduktion, Bergabfahrhilfe, Leiterrahmenkonstruktion und zwei Starrachsen. Die Funktion einer Quersperre steuert die Elektronik bei, indem einzelne Räder abgebremst werden.

Obwohl der Jimny gerade einmal 3,5 Meter lang und 1,7 Meter hoch ist, trumpft er mit einem Böschungswinkel von 36 Grad (vorn), 27 Grad Rampenwinkel und einer Bodenfreiheit von über 20 Zentimetern auf. Wo Suzukis Kletterziege nicht hinkommt, da will man gar nicht hin.

Damit wäre sein bevorzugtes Revier definiert, das in erster Linie von Jägern, Forst- und Landwirten beansprucht wird. Für sie ist er das ideale Arbeitsgerät.

Nur wenn es auf die geteerte Straße geht, drehen sich die bis dahin nach oben zeigenden Mundwinkel. Auf den Allrad sollte man dann besser ganz verzichten, weil der Antriebsstrang sich vor allem beim Rangieren verspannt.

Das ist nicht die einzige Einschränkung im Handling auf der Teerdecke. Was im Gelände bei niedrigem Tempo ein Segen ist, erweist sich dann als Spaßbremse: das komfortabel bis nachgiebig ausgelegte Fahrwerk, die gefühlsarme Lenkung, eine schmale Spur und ein enger Radstand.

So wird man von A nach B geschaukelt, stets darauf bedacht, den Geradeauslauf oder die durchaus als störrisch einzustufenden Kurveneigenschaften zu korrigieren. Mit dem Wohlfühlfaktor kann man zufrieden sein, solange er sich auf die Fahreigenschaften oder den Sitzkomfort bezieht. Das Platzangebot hingegen ist eher auf zwei Personen ausgelegt. Denn wenn man auf der Rückbank zwei weitere Sitzgelegenheiten nutzt, schrumpft der Kofferraum auf Aktentaschenformat (85 Liter). Bei umgelegter Rückbank hingegen, stehen üppige 803 Liter zur Verfügung. Wer den Jimny als Reisewagen für die Familie missbraucht, setzt ohnehin auf das falsche Pferd.

Von denen spannt der 1,5 Liter große Saugmotor 102 vor die Fuhre. Die gehen relativ munter zur Sache, was die Beschleunigung (0 bis 100 km/h in 12,8 Sekunden) und die Höchstgeschwindigkeit (145 km/h) in bescheidenem Maß zeigen. Sicher halten sich das Haupteinsatzgebiet Gelände und der Wunsch, wenigstens auf diesem Niveau flott zu sein, die Waage, wenn es darum geht, zu klären, weshalb eine kurze Übersetzung des manuellen Fünfganggetriebes gewählt wurde.

Dem Verbrauch des Vierzylinder-Reihenmotors hat es jedenfalls nicht geholfen, obwohl Suzuki auf Turbohilfe verzichtet. Im Testmittel genehmigte sich der meist nicht im Gelände bewegte Geländewagen 8,2 Liter.

Da sind die kantige Karosserie und die fast senkrecht stehende Frontscheibe sicher nicht hilfreich. Aber sie rücken den Jimny in die Nähe von Geländewagen-Ikonen wie die bereits erwähnten Modelle Defender, G-Klasse oder den Jeep Wrangler.

Wenn man diese Namen hört, können nostalgische Gefühle aufkommen. Obwohl Suzuki seinem Spross zwar bewährte technische Komponenten lässt, ihn aber überall dort, wo es einem Fortkommen im Gelände nicht im Wege steht, auf den neusten Stand gebracht hat. Das gilt zum Beispiel für die Anbindung an die Welt der Smartphones.

Problemlos lassen sich diese früher als Mobiltelefon genutzten Geräte in die Bedienung des Jimnys integrieren.

Auf die Sicherheit legten die Entwickler hohes Augenmerk. Eher niederschwellig sind dabei das Spurhaltewarnsystem oder der Müdigkeitswarner einzustufen. Der Notbremsassistent ist da schon ein anderes Kaliber, weil er in konkreten Notsituationen Unfälle vermeiden hilft.

Auch sonst ist man bei Suzuki nicht knausrig, wenn es um die Ausstattung geht. Wer in die Version „Comfort+“ investiert (19 985 Euro) hat – außer der Metallic-Lackierung (500 Euro) – bereits alles dabei, was die Aufpreisliste hergibt.

Dazu zählen unter anderem: Klimaautomatik, elektrische Fensterheber, Tempomat, Sitzheizung, Audiosystem mit DAB-Radio, Fernlichtassistent, Verkehrszeichenerkennung, Fernlichtautomatik sowie Front, Seiten- und Vorhang-Airbags.

Man sieht also, dass der Jimny zwar nicht jeden Modetrend mitmacht, aber mit der Zeit geht. Seine Fans und die seines Vorgängers LJ 80 halten ihm aber seit über 40 Jahren vor allem deshalb die Treue, weil er vom Grundkonzept noch so herrlich von gestern ist.

