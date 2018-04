Knaus Tabbert bietet Abholung ab Werk

Anzeige

Das neue Haus auf Rädern persönlich im Werk abholen - das wissen Wohnmobil- und Wohnwagenbesitzer zu schätzen. Bei Knaus Tabbert im niederbayerischen Jandelsbrunn ist das ab sofort möglich.



Auf Wunsch bietet der Hersteller dabei einen Rundum-Service an: Die Abholer werden per Shuttle-Fahrzeug am Bahnhof in Passau abgeholt, dann gibt es eine Führung durch die Produktionshallen, natürlich eine umfassende Einführung in die Fahrzeugtechnik und eine kleine Überraschung. Im Ausstellungszentrum erwarten den Kunden eine Lounge, eine kleine Ausstellung historischer und aktueller Produkte und natürlich das neue eigene Fahrzeug, das im Showroom in Szene gesetzt wird. Gebucht werden kann die Abholung ab Werk - auch für die Konzern-Marken Knaus, Weinsberg und T@B - bei den jeweiligen Händlern.