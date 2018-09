Knaus Tabbert: "Wir bewegen"

In der Caravaning-Szene ist die Knaus Tabbert GmbH schon lange eine feste Größe. Doch im digitalen Zeit muss auch ein Branchen-Primus stets mit der Zeit gehen. Das fängt beim medialen Auftritt an. Und deshalb richtet das Unternehmen aus dem niederbayerischen Jandelsbrunn mit einer neuen Konzern-Webseite (www.knaustabbert.de) auch im Netz den Blick in die Zukunft.



Gemäß dem Firmengrundsatz "Wir bewegen" legt der neue Web-Auftritt besonders großen Wert auf eine persönliche und individuelle Ansprache. So soll sie mit Übersichtlichkeit und einfacher Navigation überzeugen. "Vielfältige Inhalte decken ein breites Themenfeld rund um unsere sechs Kernmarken Knaus, Tabbert, Weinsberg, T@B, Morelo und Rent and Travel ab", heißt es weiter. Dabei liege der Schwerpunkt auf einer kompakten Präsentation, die schnell die gewünschten Informationen liefern soll.



Knaus Tabbert sieht die Webseite als Informationsplattform für Kunden, Händler, Partner, Medien, Politik und Wirtschaft. Diese finden im Netz relevante Inhalte, Services und Ansprechpartner zu zentralen Unternehmensbereichen. Daneben bietet die Webseite umfassendes Informationsangebot rund um Marken, Firmengeschichte und Kompetenzen.

