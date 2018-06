Komfortabler Transporter im Halbschwergewicht

Anzeige

Kleine Nutzfahrzeuge werden immer komfortabler. Das gilt auch für den neuen Opel Combo. Gleichwohl ist der Transporter noch der Spezialist fürs Grobe mit einer Nutzlast von immerhin einer Tonne. Mit einem Ladevolumen von bis zu 4,4 Kubikmetern fungiert das Fahrzeug auch als tüchtiger Schluckspecht. Im Laderaum finden zwei ganze Europaletten Platz.



Der Combo der fünften Generation wurde als extra effizienter Transporter für Handel und Handwerk entwickelt. Ziel ist es, die niedrigsten Betriebskosten im Segment zu haben. Daher verfügt er über eine komplett neue Architektur, ein ausgeklügeltes Packaging sowie einzigartige Technologien. Der Newcomer macht einen großen Sprung nach vorne und feiert am 19. September 2018 auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover Weltpremiere. Noch im selben Monat soll der Bestellstart erfolgen.



Das Nutzfahrzeug steht in zahlreichen Varianten zur Wahl, darunter die 4,40 Meter messende Kurzversion sowie eine Langversion mit 4,75 Meter - beide mit zwei- oder dreisitzigen Cockpits - sowie als geräumige Doppelkabine mit bis zu fünf Sitzplätzen. Der kompakte Opel-Transporter biete mit seinem beachtlichen Ladevolumen mehr Platz als die meisten seiner Wettbewerber im Segment, betont der Hersteller.



Die clever gestaltete Ladefläche ist zwischen den Radhäusern breit genug, um Europaletten quer verladen zu können. Bis zu zwei Paletten passen in das Ladeabteil selbst der kurzen Combo-Version. Und lange Gegenstände wie Holzleisten lassen sich dank der optionalen Dachklappe auch schräg mit auf Tour nehmen. Dazu bietet die neue Modell-Generation ein im Segment einzigartiges Feature: Eine sensorgesteuerte Überladungsanzeige signalisiert dem Fahrer per Knopfdruck, ob das Fahrzeug überladen ist oder noch weitere Lasten verträgt.



Hinzu kommen weitere Technologien und bis zu 19 Assistenzsysteme, die das Fahren, Rangieren und Befördern von Passagieren oder Gegenständen etwas einfacher, sicherer und komfortabler machen sollen. Die auf Wunsch erhältliche permanente Rückfahrkamera dient während der Fahrt als "digitaler" Rückspiegel, was die Sicht aus dem Lieferwagen oder voll beladenen Fahrzeug deutlich verbessert. Eine zweite Kamera im Beifahrer-Rückspiegel soll dafür sorgen, dass der Fahrer an dieser Seite keinen toten Winkel mehr fürchten muss - ein Sicherheitsgewinn vor allem beim Rechtsabbiegen im Stadtverkehr.