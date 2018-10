Kompakt-SUV von Cadillac auch mit Diesel

Mit dem neuen XT4, der gerade auf dem US-Heimatmarkt eingeführt wird, begibt sich Cadillac erstmals ins hart umkämpfte Segment der Premium-Kompakt-SUV. Die Markteinführung in Europa wird laut Felix Weller, Vice President Cadillac Europe, Russia, Israel and Middle East, noch etwa ein Jahr auf sich warten lassen - aus gutem Grund.



"In der Verzögerung liegt aus unserer Sicht sogar eine gute Nachricht", so Weller. In Europa werde der XT4 nämlich mit speziell entwickelten Motoren angeboten, einem Benziner und, erstmals wieder seit längerer Zeit, mit einem brandneuen Diesel. Aus Wellers Sicht ist der Schritt zurück zum Selbstzünder nur logisch: "Über die Hälfte aller heute verkauften SUVs werden von einem Dieselmotor angetrieben. Und das wird so bleiben, weil Dieselmotoren einen kraftvollen Antrieb mit niedrigem Verbrauch verbinden und so dazu beitragen, die immer strengeren CO2-Emissionsgrenzwerte zu erreichen."

