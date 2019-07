Kompakter Franzose für die Landpartie

Der Renault Captur besitzt kompakte Abmessungen und eignet sich zur Landpartie. Jetzt kommt die neueste Version des handlichen SUV-Modells auf den Markt. Unter anderem wurde die Antriebspalette erneuert. Hierzu zählt ab 2020 auch der erste Plug-in-Hybrid von Renault.



Zu den Neuheiten gehören noch der erstmals für das Modell verfügbare Autobahn- und Stauassistent und das vernetzte Online-Multimediasystem "Easy Link". Auf den deutschen Markt kommen soll der Captur zum Jahreswechsel 2019/2020.



Mit 4,23 Meter Länge übertrifft die Neuauflage die erste Modellgeneration um elf Zentimeter. Auch der Radstand wächst um zwei Zentimeter auf 2,63 Meter. Dies sorgt für ein besseres Platzangebot und veränderte Proportionen.



Die Hauptscheinwerfer sind bereits ab der Basisausstattung in Voll-LED-Technik ausgeführt. Eingerahmt werden sie von weit nach unten gezogenen LED-Tagfahrlichtern in der markentypischen Form eines asymmetrischen "C". Die schmal geschnittenen LED-Rücklichter nehmen die C-Form der Tagfahrlichter auf. Ihre weit außen liegende Position soll die Fahrzeugbreite betonen.



Zum Marktstart ist der neue Captur in vier Turbomotorisierungen verfügbar. Einstiegsbenziner ist der Dreizylinder TCe 100 mit 1,0 Liter Hubraum und 5-Gang-Schaltgetriebe. Das 1,3-Liter-Aggregat TCe 130 GPF mit vier Zylindern lässt sich sowohl mit 6-Gang-Schaltbox als auch mit dem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe EDC kombinieren.



Ebenfalls 1,3 Liter Hubvolumen weist die neue Spitzenmotorisierung TCe 155 GPF auf, die exklusiv mit dem 7-Gang-EDC-Getriebe erhältlich ist. Hinzu kommt die Vierzylinder-Dieselmotorisierung Blue dCi 115 aus der 1.5 dCi-Familie mit 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe EDC.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 03.07.2019