"Kontaktlos" Parken mit Travipay

Die VW Financial Services-Tochter Sunhill Technologies will nicht mehr und nicht weniger als das Parken revolutionieren. Dazu braucht es eine App namens Travipay, mit der das ticket- und kontaktlose Einfahren in Parkhäuser ermöglicht wird.



Travipay Premium, so der komplette Name des Serviceangebots, ist aktuell außer auf rund 150 öffentlichen Parkplätzen auch in gut 200 APCOA- und OPG-Parkhäusern in ganz Deutschland verfügbar, weitere sollen zügig dazukommen. Angesprochen werden vor allem Menschen, die viel unterwegs sind und die deshalb von den Entlastungen am meisten profitieren: Neben dem ständigen Gang zum Kassenautomaten und der Suche nach Kleingeld würden sie sich auch den Verwaltungsaufwand sparen, heißt es. Denn eine automatisierte Abbuchung der Parkgebühren und alle Transaktionen am Monatsende als übersichtliche Sammelrechnung auf einen Blick gehören zum Premium-Paket.



Mit Hilfe der App werden die Nutzer zum nächstgelegenen Parkhaus navigiert und können dort einfahren, ohne ein Parkticket zu lösen. Die spannende Frage: Was kostet das Ganze? Die dazu nötigen Utensilien, Travipay-Card und -Sticker, gibt es bis zum 30. September gratis im Willkommens-Paket bei der Registrierung für eine Premium-Mitgliedschaft. Anschließend wird eine einmalige Einrichtungsgebühr von 14,99 Euro erhoben. Das Premium-Abo kostet 2,49 Euro im Monat, bis Ende September ist es noch für ein ganzes Jahr für 24,99 Euro inklusive fünf Euro Parkgutschein zu haben.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 17.08.2018