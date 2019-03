Kreis Miesbach ist Deutschlands SUV-Hochburg

Die wahren SUV-Hochburgen finden sich nicht in den deutschen Großstädten. Am deutlichsten ist der Boom der höhergelegten Fahrzeuge mit und ohne Allradantrieb auf dem Land zu spüren. Ganz vorne liegt dabei der oberbayerische Landkreis Miesbach.



Wegen seiner Nähe zu den Bergen ist München zwar eigentlich die prädestinierte SUV-Metropole - mit einem Anteil von 9,8 Prozent liegt die bayerische Landeshauptstadt allerdings hinter Düsseldorf mit 9,9 Prozent. Mühlheim a. d. Ruhr (9,6 Prozent) folgt auf Platz drei. "Auch Berlin und Hamburg schaffen es in die Top Ten", heißt es beim Vergleichsportal Check24, das die aktuellen Versicherungsverträge auf den Fahrzeugtyp hin abgeklopft hat. Das hat dann erkennbar nichts mehr mit der Topografie zu tun. Sondern mit dem Geschmack und dem Geldbeutel der Bewohner.



So richtig suvig geht es aber nach wie vor auf dem Land zu. So rangieren hinter dem Kreis Miesbach, der es auf einen Anteil von stolzen 14,3 Prozent bringt, die Kreise Rügen und Starnberg mit 14,2 und 13,5 Prozent auf den Rängen zwei und drei. Deutschlandweit liegt der SUV-Anteil laut der Statistik anhand von Versicherungsverträgen bei neun Prozent.

