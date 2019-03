Kröten wieder auf Wanderschaft

Kröten sind kleine Nomaden. Sie hält es nicht dauerhaft am selben Ort. In diesen Tagen kommt die Krötenwanderung in vielen Teilen Deutschlands zu ihrem Höhepunkt. Autofahrer sollten darum jetzt ganz besonders gut aufpassen.



"Das gilt vor allem für tiefere und wärmebegünstigte Lagen", sagt Sascha Schleich, Sprecher des Bundesfachausschusses Feldherpetologie und Ichthyofaunistik beim Naturschutzbund (Nabu). In den höheren und kühleren Lagen werde es aber noch dauern, bis die nächtlichen Temperaturen geeignet sind.



Der Nabu bittet, an Amphibienwanderstrecken maximal Tempo 30 zu fahren. Denn die Tiere können nicht nur durch direktes Überfahren zu Tode kommen, sondern auch wenn Fahrzeuge sehr schnell an Wanderstrecken unterwegs sind. Bei höheren Geschwindigkeiten erzeugen Autos einen so hohen Luftdruck, dass die inneren Organe von Fröschen, Kröten und Molchen platzen und die Tiere qualvoll verenden, warnt der Experte.



Gefährdet sind unter Umständen auch Tierschützer: "Unsere ehrenamtlichen Helfer sind meist bei Dunkelheit in den Abend- und frühen Morgenstunden unterwegs", sagt Schleich. Auch darum sollen Autofahrer vorsichtig sein und auf Warnschilder, Tempolimits und Umleitungen achten.

