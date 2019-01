Künstliche Intelligenz im Auto: Bosch investiert

Die Künstliche Intelligenz (KI) ist ein Milliardenmarkt. Allein in China sollen die Umsätze bis 2030 auf rund 40 Milliarden Euro steigen. Deshalb beteiligt sich Bosch jetzt über seine Robert Bosch Venture Capital GmbH (RBVC) an der Finanzierungsrunde für den chinesischen Spezialisten AutoAI.



Das Unternehmen entwickle ganzheitliche Lösungen für das Internet of Vehicles (IoV), die auf Big Data und der intelligenten Cloud des Unternehmens aufbauen, heißt es. Die Plattform von AutoAI bringe vielfältige Inhalte und personalisierten Services des Internets direkt ins Auto. Also etwa Unterhaltungsangebote, Wetter- und Verkehrsinformationen sowie Park-, Tank- und Versicherungsdienstleistungen. "Mit Hilfe der intelligenten Navigation erfährt der Fahrer beispielsweise, wo sich seine Freunde aufhalten und wo er das nächstgelegene Restaurant passend zu seinen kulinarischen Vorlieben findet", so ein Bosch-Sprecher. Alle Inhalte und Anwendungen ließen sich auch auf dem Smartphone des Fahrers abrufen.



"Bosch ist ein weltweit führender Anbieter für Automobilelektronik. Die Investition von RBVC unterstützt AutoAI dabei, wettbewerbsfähiger zu werden und Automobilherstellern hochwertige IoV-Services bereitzustellen", erläutert Jing Muhan, CEO von AutoAI.

