Kultfiguren in Kultautos: Dean und Bond hoch im Kurs

"Giganten" der Geschichte: Angelehnt an den Hollywood-Klassiker mit James Dean steht das Auto des Kult-Schauspielers auch heute noch hoch im Kurs. Auch der legendäre Aston Martin von James Bond ist unvergessen. Beide landeten bei der Leserwahl des Oldtimermagazins "Motor Klassik" weit vorne. Die Leser bewiesen beim "Motor Klassik Award 2019" sowieso, dass vor allem die großen Legenden der Automobilgeschichte heiß und innig geliebt werden.



Unter anderem der Mercedes-Benz 300 SL "Flügeltürer", der BMW M1, der Porsche 911 (993) und der auch als James-Bond-Auto bekannte Aston Martin DB5 landeten auf den Spitzenplätzen. James Deans Porsche 550 Spyder (1954) fuhr einen starken zweiten Platz ein. Insgesamt 16.333 Leser konnten aus einer Vorauswahl der Redaktion aus den Klassikern der Jahrgänge von den 1920er- bis zu den 1990er-Jahren mit je sechs Kandidaten wählen.



Bei den ältesten Autos der Leserwahl aus den 1920er- und 1930er-Jahren gewann der Mercedes 540K Spezial Roadster (1936). Das beliebteste Auto der 1940er- und 1950er-Jahre ist der Mercedes-Benz 300 SL "Flügeltürer" (1954), in der Kategorie 1960er-Jahre triumphierte der Aston Martin DB5 (1965), bei den Automobilen der 1970er-Jahre der BMW M1 von 1978, der Porsche 959 (1986) entschied die Wertung der 1980er-Jahre für sich, die Porsche 911-Baureihe 993 (1993) war bei den Youngtimern aus den 1990er-Jahren ganz vorne.



Die Wahl umfasste zudem noch die "Klassiker der Zukunft 2019", wo in neun Kategorien je sechs aktuelle Autos ins Rennen geschickt wurden. Unter anderem gewann dort der Maserati GranTurismo in der Fahrzeug-Kategorie "Coupés".

