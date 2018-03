Kumho-Reifen für den neuen BMW X3

Anzeige

Kumho-Reifen kommen schon bei der 1er-, 2er- und 3er-Reihe von BMW in der Erstausrüstung zum Einsatz. Jetzt entschieden sich die Münchner Autobauer, auch den neuen X3 mit Pneus des koreanischen Herstellers auszustatten. An das Mittelklasse-SUV werden an den Bändern in Spartanburg UHP-Reifen vom Typ Crugen HP91 montiert. Kumho liefert für den X3 Reifen der Größe 245/50 R19 105W XL ins amerikanische BMW-Werk im Bundesstaat South Carolina. Laut Hersteller verfügen die Reifen über eine Silica-Laufflächenmischung der neuesten Generation und sehr gute Handling-Eigenschaften auf nasser wie trockener Fahrbahn.