Kunst am Auto: Das Ei des Rolls-Royce

Für manche ist es ein schlichter Gebrauchsgegenstand, für andere ein wahres Kunstwerk: das Auto. Auch wenn die Meinungen darüber auseinandergehen, eines ist klar. Mit ihrer neuesten Kreation holen die Designer von Rolls-Royce Kunst in die automobile Welt.



Rolls-Royce und Fabergé haben das Fabergé-Ei "Spirit of Ecstasy", benannt nach der Kühlerfigur der britischen Luxus-Marke, geschaffen. Es wurde von den Rolls-Royce-Designern Stefan Monro und Alex Innes gemeinsam mit Fabergé-Chefdesignerin Liisa Talgren entworfen und unter der Leitung von Fabergé-Werkmeister Paul Jones realisiert.



Das Ei verbindet die Spirit of Ecstasy - die Muse, die jedes Rolls-Royce Automobil seit über einem Jahrhundert ziert - mit der charakteristischen Gestalt eines Fabergé-Eis, Höhepunkt ornamentaler Kunst. Das Meisterwerk spiegelt die außerordentliche Liebe zum Detail und die handwerkliche Perfektion wider, für die beide Marken berühmt sind.



Das Fabergé-Ei für Auto-Enthusiasten ist 160 Millimeter hoch, wiegt 400 Gramm und ruht auf einem guillochierten Fuß aus 18-karätigem Weißgold. Die mit weißen Diamanten verzierten Roségold-Arme sind mit natürlichen Amethysten besetzt und bilden in geschlossenem Zustand das Ei. Darunter verborgen thront die Spirit of Ecstasy, die aus einem Bergkristall handgefertigt ist.



Das Fabergé-Ei "Spirit of Ecstasy" wird am 23. Oktober 2018 am Rolls-Royce Stammsitz in Goodwood in exklusivem Kreis präsentiert. Im Anschluss wird es in London der Öffentlichkeit gezeigt.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 23.10.2018