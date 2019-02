Kurse für kleine Fußgänger

Die ADAC-Stiftung hat zum Jahresbeginn 2019 das Verkehrserziehungs-Programm "Aufgepasst mit ADACUS" übernommen. Dabei wird der Nachwuchs spielerisch an seine Rolle als Fußgänger herangeführt.



"Das Programm ergänzt unser Portfolio im Förderschwerpunkt Unfallprävention um eine wichtige Komponente und soll einen Beitrag zur Verkehrserziehung der Fünf bis Achtjährigen leisten", so Stiftungs-Vorstand Dr. Andrea David.



Das Programm ist kostenlos und richtet sich an Kinder in Kindertageseinrichtungen sowie an die erste Klasse der Grundschule. 2019 werden die 18 ADAC-Regionalclubs mehr als 9.000 Veranstaltungen an Kindereinrichtungen und Schulen durchführen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 18.02.2019