Kurzschluss-Gefahr beim Kia Carnival

Eine undichte Stelle am Temperatursensor des Heizungskastens kann beim Kia Carnival VQ der Baujahre 2005 bis 2014 Probleme machen. In Deutschland sind laut des Fachmagazins Auto Service Praxis (asp) knapp 4.800 Fahrzeuge betroffen, weltweit rund 88.600.



Durch das Leck kann unter bestimmten Umständen Kondenswasser in das Steuermodul sickern und so einen Kurzschluss auslösen. In der Werkstatt wird das Modul überprüft und im Zweifelsfall ausgetauscht. Ist bereits Korrosion zu erkennen, werden auch das Steuermodul und die Leitungen gewechselt. Für die komplette Reparatur sind rund eineinhalb Stunden einzuplanen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 24.09.2018