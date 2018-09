"La Manufacture": Citroens Konzept für Gewerbekunden

Citroen setzt den Fokus nicht nur auf seine Privatkunden, sondern auch auf die Gewerbekunden. Deshalb stellt der französische Autobauer auf der

Internationalen Automobilausstellung für Nutzfahrzeuge in Hannover neben der neuen Generation des Citroen Berlingo Kastenwagen auch sein neues Vertriebskonzept "La Manufacture Citroen" vor, das speziell auf gewerbliche Kunden zugeschnitten ist.





"La Manufacture Citroen" wird sich auf den Vertrieb von Firmenwagen, Nutzfahrzeugen und Aus- und Umbauten der Marke konzentrieren. Der Name "La Manufacture" steht für ein individuell zugeschnittenes Produkt, das ganz auf die Bedürfnisse gewerblicher Kunden und deren Qualitätsansprüche zugeschnitten ist. Daneben werden sowohl der Innen- als auch der Außenbereich speziell gestaltet.



Nach Einführung von "La Manufacture Citroen" in Teststädten in Frankreich (Reims) und in den Niederlanden (Amsterdam) soll das Konzept in den kommenden drei Jahren über das gesamte Händlernetz für Gewerbekunden eingeführt werden.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 19.09.2018