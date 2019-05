Lada Vesta SW Springtime als "Preiswunder"

Der kompakte Vesta-Kombi mit dem markanten X-Design an Kühlergrill und Seitenflanken ist laut des deutschen Lada-Statthalters als Raumwunder bekannt. Als Modell "Springtime" in der Luxus-Ausstattung und mit einem Preisvorteil von 2.000 Euro werde er auch noch zum Preiswunder.



Der Frühlingszeit-Vesta SW wird direkt über den Importeur in Buxtehude, beziehungsweise über alle an der Aktion teilnehmenden Händler angeboten. Die Preisliste startet bei 14.990 Euro plus Überführungskosten.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 31.05.2019