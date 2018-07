Land Rover auf der Felskante

Anzeige

James Bond in den Alpen: "007 Elements" heißt die neue, aufregende Erlebniswelt auf dem Gipfel des 3.048 Meter hohen Gaislachkogels bei Sölden. Sie begrüßt jetzt ihre ersten Besucher. Modelle von Jaguar und Land Rover warten ebenfalls schon auf Gäste. In der Erlebniswelt erfahren Besucher, wie die fesselnden Actionszenen aus dem Film "Spectre" in Sölden entstanden und lernen auf interaktiven Displays die Technologien der an den Stuntaufnahmen beteiligten Jaguar- und Land Rover-Modelle kennen.



Der ikonische und im Kinofilm von den Gefolgsleuten des Bösewichts Hinx gesteuerte Land Rover Defender steht an der Felskante, ebenfalls ausgestellt ist der von Hinx (Dave Bautista) selbst gesteuerte Range Rover Sport SVR. Darüber hinaus wird aktuelle Technologie von Jaguar Land Rover vorgeführt: Von Features aus dem neuen elektrischen Performance-SUV Jaguar I-Pace bis zu neuen Systemen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz.