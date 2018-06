Langer Lexus RX L

Anzeige

Lexus baut sein erstes SUV mit sieben Sitzen für den europäischen Markt: den Lexus RX L. Mit deutlich erweitertem Raum- und Platzangebot sowie praktischen Detail-Lösungen richtet sich der japanische Autohersteller mit der Geländelimousine vor allem an anspruchsvolle Familien, die hohe Komforterwartungen an ein Premiumfahrzeug stellen und gerne zwei individuelle Sitzplätze in der dritten Reihe hätten, verbunden mit einem gut zugänglichen, flexibel nutzbaren Gepäckabteil. Eine Dreizonen-Klimaanlage darf da natürlich nicht fehlen. mid / Bild: Lexus