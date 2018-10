Last-Minute-Tipps für den Herbsturlaub in Österreich

Ein kurzer Urlaub in der Nebensaison? Ein paar erholsame Tage? Was im Sommer selbstverständlich ist, sollte auch im Herbst gelten: Eine gute Vorbereitung ist alles. Bedeutet bei einem Abstecher zu den Nachbarn in Österreich, dass man sich bereits im Vorfeld um Vignetten kümmert. Macht man das nicht, kann das an der Grenze zu unangenehmen Überraschungen führen. Der ADAC gibt deshalb Last-Minute-Tipps.



Wer nicht kleben oder warten möchte, muss vor Abfahrt nur kurz in einer ADAC-Geschäftsstelle vorbeischauen und sich für die digitale Vignette registrieren. Nur so kann man sofort starten. Denn: Beim Online-Kauf greift - ebenso wie beim telefonischen - der sogenannte Konsumentenschutz. Wegen des Rückgaberechts gilt die digitale Vignette dann erst am achtzehnten Tag nach dem Kauf.



Bestimmte Streckenabschnitte kosten - unabhängig von der Vignette - eine Sondermaut. Für Brenner-, Tauern- und Pyhrnautobahn, Arlberg- und Karawankentunnel gibt es im Vorverkauf digitale Streckenmauttickets, mit denen die Mautstelle ohne anzuhalten passiert werden kann. Auch das spart Zeit und vor allem Nerven.



So funktionieren die digitalen Vignetten: Beim Kauf wird das Kfz-Kennzeichen erfasst und an Kontrollpunkten identifiziert. Zur Sicherheit gibt es eine Bestätigung in Papierform. Die digitale Streckenmaut ist auf allen geöffneten Mautspuren gültig, außer auf der Go-Spur. Die ist weiterhin ausschließlich für Fahrzeuge über 3,5 t reserviert.



Eine gute Woche vor Abreise kann man die klassische Klebe-Vignette einfach online unter adac-shop.de oder telefonisch unter 0 800 5 10 11 12 (Mo. - Sa.: 8 - 20 Uhr) bestellen und mit der Post nach Hause schicken lassen.

