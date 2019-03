Lastesel im Trainingsanzug

Sport und Nutzfahrzeuge - das scheint auf den ersten Blick eine eher außergewöhnliche Kombination zu sein. Bei Ford ist man sich sicher, dass es funktionieren kann. Warum sonst sollten die Transit-Baureihen Courier, Connect und Custom auch als "Sport"-Varianten zu haben sein?



Für das Topmodell Transit Custom Sport bietet Ford den neuen 2,0-Liter-EcoBlue-Diesel mit 136 kW/185 PS an, der Mitte 2019 auf den Markt kommen wird und zugleich die "Transit Sport"-Modellfamilie anführt.



Zum markanten Design des Nutzfahrzeugs gehören die Streifen auf der Karosserie ebenso wie Karosserie- und Radlaufverbreiterungen, exklusive 17- oder 18-Zoll-Leichtmetallräder und schwarze Teilleder-Ausstattung. Ebenfalls an Bord: ein Toter-Winkel-Assistent mit erweitertem Erfassungsbereich, der auch einen Anhänger von bis zu zehn Metern Länge überwacht.



Bei den Karosserievarianten haben die Kunden die Wahl: Erhältlich sind Transporter-, Kombi- und Doppelkabinen-Modelle mit kurzem oder langem Radstand, so dass für jeden Einsatzzweck das Passende im Angebot sein sollte.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 13.03.2019