Leon ST Cupra 300 Carbon Edition: Scharfes Teil

Es ist in Nevada Weiß, Pirineos Grau und Midnight Schwarz und für 48.900 Euro zu haben: Seat hat jetzt mit dem Leon ST Cupra 300 Carbon Edition ein ziemlich scharfes und auf 300 Exemplare limitiertes Sondermodell auf die 19-Zoll-Leichtmetallfelgen gestellt. Basis ist der allradangetriebene Leon ST Cupra 300 4Drive. Er wird durch Kohlefaser-Anbauteile etwa am Frontspoiler, an den Seitenschwellern und am Heckdiffusor und durch die zweifach doppelflutige Abgasanlage optisch modifiziert. Angetrieben wird der Sonder-Seat vom 221 kW/300 PS starken 2.0-Liter-TSI, der ihn in nur 4,9 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt. Eine Brembo-Bremsanlage mit gelochten, innenbelüfteten Bremsscheiben sorgt für die adäquate Verzögerung, geschaltet wird per 6-Gang-DSG. Die Serienausstattung ist schlicht komplett, samt diverser Assistenten und hochauflösendem Digital-Cockpit.