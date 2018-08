Leuchtkäfer unter Strom

Mit einem "Leuchtkäfer" will der chinesische Hersteller Sur-Ron den Markt der elektrisch angetriebenen Leichtmotorräder aufmischen. Das Offroad- und Dirt-Bike "Firefly" passt exakt in das boomende Segment der Klasse L1e mit maximal 45 km/h Spitze - und enormem Drehmoment dank kräftigem Elektromotor. Den Vertrieb hat die KSR Group übernommen, der größte E-Zweirad-Importeur im deutschsprachigen Raum.



Die Nenndauerleistung des asiatischen Käferchens beträgt 2,05 kW. Beim Beschleunigen stehen kurzfristig noch mehr Power und Drehmoment auf Abruf - und das anders als bei Benzinmotoren auch schon in den unteren Drehzahlbereichen. Die Kraftübertragung erfolgt über ein mehrstufiges Koaxialgetriebe.



Das herausnehmbare Akkupack ist mit Panasonic Lithium-Ionen-Zellen bestückt und hat eine Kapazität von 1.920 Wh, damit sind bis zu 69 Kilometer Reichweite möglich. Beim Rahmen setzt Sur-Ron auf eine superleichte Aluminium-Legierung, dadurch wiegt die "Firefly" ohne Akku nur 47 Kilo - und darf deshalb auf den meisten Anhängerkupplungs-Fahrradträgern transportiert werden.



Die Preise hat die KSR Group noch nicht fixiert, der Verkauf des "Leuchtkäfers" soll im Oktober 2018 starten.

