Lexus à la Hollywood

Lexus setzt den "ES" in Szene. Ein Oscar-Preisträger führt Regie. Im Zentrum des Kurzdramas steht die Künstliche Intelligenz (KI). "Driven by Intuition" heißt der Film. Die künstlerische Leitung hat Kevin Macdonald, zu dessen Erfolgen Filme wie "Der letzte König von Schottland - In den Fängen der Macht", die Whitney-Houston-Biographie "Whitney" und die Oscar-prämierte Dokumentation "Ein Tag im September" zählen.



Die Zusammenarbeit zwischen künstlicher Intelligenz und einem Film-Meister lotet aus, wo die Grenzen eines harmonischen Zusammenspiels von Mensch und Maschine liegen. Der einminütige Film erzählt die Geschichte eines Takumi-Meisters von Lexus, der seine akribische Arbeit vollendet und den neuen Lexus ES in die Welt entlässt, wo er allerdings von Zerstörung bedroht ist. Doch im letzten Moment schreitet der automatische Notbremsassistent ein und demonstriert den Wert und die Wirksamkeit der intuitiven Fahrzeugtechnologie.



Der kreative Ansatz dieses Projekts soll die Qualitäten des neuen Lexus ES widerspiegeln. Stars im Plot sind Agilität, Ausgewogenheit und Stärke der K-Plattform der neuen globalen Architektur (GA-K) des Lexus ES und das Safety System+. Es soll mögliche Gefahren erkennen, den Fahrer warnen und bei Bedarf in Bremssystem und Lenkung eingreifen, um Unfälle vollständig zu vermeiden oder zumindest die Folgen abzuschwächen.



"Mich überzeugte auf Anhieb das melodramatische Potenzial der Geschichte", sagt Macdonald. "Die Tatsache, dass künstliche Intelligenz einer weiteren Maschine Empfindungen verleiht, sie in eine Art Kampfsituation bringt und sie dann in den Sonnenuntergang entkommen lässt, ist eine starke emotionale Reaktion eines Roboters." Die charmant-vereinfachende Art und Weise, wie KI die Geschichte geschrieben habe, fasziniere auf emotionale Weise und sei auch unerwartet genug, um dem Film eine eindeutig nicht-menschliche Note zu geben.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 20.11.2018