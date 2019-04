Lexus Design-Award für 3D-BH

Die japanische Auto-Marke Lexus setzt auf Design. Nicht nur die neuartige Gestaltung von Autos steht im Vordergrund, sondern auch kreative Kunst für eine bessere Welt. Der Design-Award 2019 ging nun an Lisa Marks aus den USA. Sie entwarf einen dreidimensionalen BH für Frauen nach einer Brustamputation. Übergeben wurde der Preis im Rahmen der Mailänder Design-Woche.



Lisa Marks strahlt. Lexus-Präsident Yoshihiro Sawa überreicht der Künstlerin die Trophäe in Form eines leuchtenden Kristallstabs. Sie habe kunstvolle Muster aus aller Welt genutzt, um daraus ein neues Spitzen-Gewebe zu entwerfen, erklärt Marks, die sich auf die Kombination aus Handwerk und algorithmischem Design spezialisiert hat. "Ich habe den Spitzen-BH für Frauen entwickelt, die sich einer Brustamputation unterziehen mussten." Die dreidimensionalen Spitzen würden den Tragekomfort nach einer Operation erhöhen und so jeder Frau das Vertrauen in ihren Neuanfang geben.



Lisa Marks gehörte zunächst zu sechs Finalisten unter rund 1.500 Designern, die für den Lexus-Award kandidiert hatten. In Mailand fand nun die Kür der Erstplatzierten statt. Eine Leucht-Trophäe durften alle Finalisten mit nach Hause nehmen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 09.04.2019