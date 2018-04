Lexus ES debütiert in Europa

Anzeige

Die japanische Marke Lexus steht für Autos für Fahrer mit gehobenen Ansprüchen. Das Modell "ES" gehört zwar nur zur Mittelklasse, doch rangiert es hinsichtlich Komfort deutlich darüber. Jetzt feiert der Lexus ES sein Debüt in Europa. Beim neuen ES handelt es sich um die mittlerweile siebte Auflage dieser Modellreihe.



Der neue ES entwickelt laut Lexus bekannte Vorzüge wie hoher Komfort, hochwertige Verarbeitung und luxuriöse Ausstattung dank seiner hochmodernen Basis weiter: Die neue K-Plattform gewährt den Entwicklern einen besonders großen Gestaltungsspielraum. Gegenüber ihren Vorgängern ist die jüngste Generation geräumiger, ruhiger und sicherer. Die markante Premiumlimousine tritt mit sportlicher Performance, modernisierter Sicherheitsausstattung und einem höheren Verarbeitungsniveau an.



In Europa bietet Lexus die siebte Generation des ES serienmäßig mit der aktuellsten Version des Lexus Safety System+ an. Mit einem ganzen Paket an aktiven Sicherheitstechnologien ist es nochmals leistungsfähiger und bietet dem Fahrer sowie den Mitreisenden Hilfestellungen in komplexeren und vielfältigeren Fahrsituationen an, um Unfälle zu vermeiden oder ihre Folgen zu mindern.



Für die optische und haptische Gestaltung des Innenraums griffen Yasuo Kajino und sein Team auf das neue Innenraumkonzept der Marke zurück. Das Cockpit des "Lexus Future Interior" ist auf den Fahrer ausgerichtet und fasst per Head-up-Display die Informationen des zentralen Bildschirms und des Multi-Informations-Display in einem kompakten Bereich in dessen Sichtfeld zusammen. So bleibt die Aufmerksamkeit stets auf die Straße gerichtet.