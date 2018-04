Anzeige

Der Lexus ES gehört zwar nur zur Mittelklasse, doch rangiert er hinsichtlich Komfort deutlich darüber. Jetzt feiert die inzwischen siebte Auflage der Modellreihe ihr Debüt in Europa. Das Cockpit des „Lexus Future Interior“ ist auf den Fahrer ausgerichtet und fasst per Head-up-Display die Informationen des zentralen Bildschirms und des Multi-Informations-Display in dessen Sichtfeld zusammen. mid / Bild: Lexus