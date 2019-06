Lexus feiert 30. Geburtstag vor Pomp-Kulisse

Einen prachtvollen Rahmen hat sich Lexus ausgesucht. Den 30. Geburtstag der japanischen Edelmarke feiert man feudal auf dem "Chantilly Arts & Elegance Richard Mille" am 30. Juni, einem der führenden europäischen Luxus-Festivals für Motorsport, Kunst und Lifestyle. Neben dem Finale des Lexus UX Art Car Wettbewerbs präsentiert die höhere Toyota-Tochter im Norden von Paris das offene Lexus LC Cabriolet Konzept-Fahrzeug und das überarbeitete SUV RX, das sich zum ersten Mal in Europa zeigt.



Lexus ist offizieller Partner des Festivals, das bereits zum fünften Mal auf dem Gelände des historischen Chateau de Chantilly in Frankreich stattfindet, rund 50 Kilometer nördlich von Paris. Es genießt international den Ruf als Schaufenster für klassische und moderne Fahrzeuge sowie für Konzept-Fahrzeuge.



Den Tausenden Besuchern in Chantilly kommt dabei eine besondere Rolle zu: Sie bilden die Jury, die den Gewinner des Lexus UX Art Car Wettbewerbs kürt. Gleich vier einzigartige Interpretationen des kompakten Crossover-Modells werden vor Ort ausgestellt. Die Künstler haben das Fahrzeug als dreidimensionale Leinwand verwendet, um Ideen und Emotionen zu erforschen, die Lexus und das Design hervorrufen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 17.06.2019