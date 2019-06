Lexus hebt ab

"The Loft by Brussels Airlines & Lexus" heißt eine elegante Lounge auf dem Brüsseler Flughafen. Jetzt erhielt der Luxus-Wartesaal des Autoherstellers Lexus eine Auszeichnung Im Rahmen der alljährlichen World Travel Awards. Titel: "Europas führende Flughafen-Lounge 2019".



Die World Travel Awards gelten als besonders prestigeträchtiges und weltweit anerkanntes Honorarprogramm für internationale Reisen und Tourismus. Mit den Preisen prämieren Kunden, Reise- und Tourismus-Spezialisten Unternehmen für Spitzenleistungen.



Mit der Brüsseler Flughafen-Lounge macht Lexus den nächsten Schritt auf dem Weg zur globalen Luxus- und Lifestyle-Marke. Den Gästen stehen zahlreiche Einrichtungen zur Verfügung, die ihren Besuch komfortabel, entspannend und angenehm gestalten. Gleichzeitig haben sie die Möglichkeit, in die Welt von Lexus einzutauchen.



Auf einer Fläche von 2.040 Quadratmetern finden bis zu 500 Gäste Platz. Die Lounge ist in Bereiche mit unterschiedlichem Ambiente und variierender Ausstattung unterteilt. Hierzu gehören eine zentrale Bar, Sitzmöglichkeiten und ein Breakout-Bereich, der ideal zum Arbeiten ist.



"The Loft by Brussels Airlines & Lexus" befindet sich im Pier A des Brüsseler Flughafens und ist täglich von 5 bis 21 Uhr geöffnet. Die Lexus-Zone wurde von "Fitch" entworfen, einer Einzelhandels- und Markenberatung, die auch ein erfolgreiches Designkonzept für das europäische Händlernetz von Lexus entwickelt hat.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 11.06.2019