Lexus schickt zwei neue Coupés nach Paris

Mit dem neuen Lexus RC und der neuen Yellow Edition des LC zeigt Lexus zwei Coupés auf dem Pariser Auto-Salon. Zu sehen sind auch die mittelgroße Limousine ES und das Crossover-Modell UX.



Das überarbeitete Sportcoupé RC bietet noch mehr Komfort und eine zusätzliche Portion Fahrspaß, was den geschärften, zugleich aber geschmeidigen Charakter ("sharp yet smooth") des Einstiegsmodells in die Lexus Coupé-Welt betonen soll.



Das Sondermodell des LC ziert ein auffälliges Auroragelb, dessen pulsierende Wirkung aus einem aufwendigen mehrschichtigen Lackierprozess resultiert. Das Farbthema prägt auch das Interieur, weitere Akzente setzen exklusive Ausstattungsmerkmale und fahrdynamische Extras.



Der Lexus ES ist für hohen Komfort, hochwertige Verarbeitung und großzügige Ausstattung bekannt: In der neuen Generation, die erstmals nach Europa rollt und sich in Paris präsentiert, kommen ein dynamischeres Design und verbesserte Fahrdynamik hinzu. Abgerundet wird der Messeauftritt vom Crossover-Modell Lexus UX, der zum Zeitpunkt der Pariser Automesse erstmals bestellt werden kann.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 17.09.2018