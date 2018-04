Lexus sucht Design-Philosophen

Anzeige

Hinter jedem Design steckt eine Philosophie. Meist wird bei Wettbewerben nur das Produkt-Design ausgezeichnet, nicht aber die dahinter steckende Lehre. In Mailand ist das anders. Dort zeichnet der japanische Autobauer Lexus Designer aus, die sich Gedanken über die Zukunft machen. Extrapolation Factory (Christopher Woebken, Elliott P. Montgomery) hat mit dem Projekt "Testing Hypotheticals" den Lexus Design Award 2018 gewonnen.



Der Preisträger durchdringt das aktuelle Denken über die Rolle von Design in einer sich ständig weiterentwickelnden und technologisch schnell verändernden Gesellschaft. "Das Gewinner-Projekt zeigt Methoden und Techniken, wie Menschen und Designer gemeinsam eine Rolle in einer möglichen Zukunft spielen, in der sie sich den Einflüssen unserer technologisierten Welt stellen", sagt David Adjaye, Architekt und Jurymitglied den Gewinner-Beitrag.



"Wir hatten eine wirklich fantastische Zeit, und die Zusammenarbeit mit unseren Mentoren war eine unglaubliche Erfahrung. Ohne die Unterstützung von Lexus wäre dies alles nicht möglich gewesen", so Elliott P. Montgomery von Extrapolation Factory. Seit 2013 unterstützt der Lexus Design Award aufstrebende junge Designer aus der ganzen Welt. Im sechsten Jahr lautete das Thema "CO", abgeleitet von der lateinischen Vorsilbe für "mit oder zusammen in Harmonie." Lexus glaubt daran, dass herausragendes Design das harmonische Zusammenleben von Natur und Gesellschaft sicherstellen kann.