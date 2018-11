Lexus UX: Raus mit der Maus

Mit Mäusen kann man so einiges anstellen: Gemeint sind keine kleinen Nager, sondern Elektro-Mäuse, die uns das Leben am Computer erleichtern. Zum Beispiel beim Autokauf. Da gehen die Hersteller mit der Zeit und setzen auf neue Verkaufswege. So kann der Lexus UX ab sofort per Mausklick reserviert werden. Interessenten können auf Amazon.de einen Gutschein im Wert von 249 Euro erwerben, mit dem sie dann als einer der ersten Kunden Zugriff auf den neuen Kompakt-Crossover in der Launch Edition erhalten. Ohne Aufpreis inbegriffen ist dabei auch eine Metallic-Lackierung im Wert von 750 Euro.



Mit der Kooperation mit dem Versandriesen will sich Lexus eine außergewöhnlich große Reichweite und eine hohe Aufmerksamkeit für das neue Crossover-Fahrzeug sichern. Nach dem Erwerb des nummerierten Gutscheins erhalten Lexus-Kunden eine reguläre Bestellbestätigung und eine personalisierte Rechnung. Der Gutschein kann innerhalb von 14 Tagen bei einem Lexus-Forum der Wahl eingelöst werden; dabei wird der Wert des Gutscheins auf den Kaufpreis angerechnet.



Der neue Lexus UX ist über Amazon als Launch Edition in drei verschiedenen Metallic-Lackierungen reservierbar. Das Angebot ist pro Lackierung zunächst auf jeweils zehn Fahrzeuge limitiert. In der Ausstattungslinie immer an Bord sind unter anderem das Navigationssystem, die Einparkhilfe Park Assist vorne, das schlüssellose Zugangssystem Smart Key, eine Sitzheizung vorne, ein zweistufig beheizbares Lederlenkrad, eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, das sieben Zoll große Media Display sowie die weiterentwickelten Sicherheits- und Assistenztechnologien des Safety Systems+. Dazu gehören das Pre-Crash Safety System zur Kollisionsvermeidung mit Fußgängererkennung bei Tag und Nacht sowie Fahrradfahrererkennung bei Tag.

