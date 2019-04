Lexus UX und die Luxus-Hotels

"Secret Escapes" nennt sich ein Reiseportal, das auf hochkarätige Herbergen spezialisiert ist. Nun unternimmt die japanische Edel-Automarke Lexus mit dem jungen Crossover-Modell UX mit dem Reiseanbieter eine gemeinsame Tour.



Unter dem internationalen Claim "The Lexus Design Collection" platziert Secret Escapes das Crossover-Modell in unmittelbarer Nähe zu ausgewählten Top-Angeboten von Designhotels in Deutschland. Wer eine Übernachtung in einer dieser Unterkünfte bucht, nimmt an einem exklusiven Gewinnspiel teil. Dem Gewinner wird der Lexus UX für das gebuchte Reise-Wochenende ab Haustür für Anreise, Rückreise und den geplanten Städtetrip zur Verfügung gestellt.



Zudem inszenieren City-Guides das kompakte Modell als Fahrzeug, das Reisende von "Sonnenaufgang zu Sonnenaufgang" bringt - Tipps zur Erkundung von Städten bei Tag und Nacht inbegriffen. Im Rahmen der Kooperation produziert Secret Escapes außerdem einen exklusiven Roadtrip-Film, der den Lexus UX an attraktiven Locations in Europa in Szene setzt.

