Licht, Lux, Lexus

Mit Lexus hat der Toyota-Konzern eine Marke für Freunde des Luxus geschaffen. Leitet sich dieser vom lateinischen Wort Lux für Licht ab, so zelebriert Lexus nun ein Design-Event ganz im Zeichen des Lichts. Das Lexus Design Event ist seit mehr als einem Jahrzehnt Bestandteil der Milan Design Week. Für die diesjährige Designwoche, die unter dem Motto "Leading with Light" ("Mit Licht führen") steht, arbeitet die noble Automarke mit dem renommierten Designstudio Rhizomatiks aus der japanischen Firmenheimat zusammen.



Das von künftiger Lichttechnik aus dem Hause Lexus inspirierte "Leading with Light" ist eine verspielte Beleuchtung, die den Betrachter mit unzähligen Lichtstrahlen in ihren Bann zieht. Intelligente mobile Begleiter weisen den Weg zu einem offenen Portal, das für eine Zukunft von Vorstellungskraft und Innovation steht.



Außerdem präsentiert man den Event-Besuchern die Arbeiten der sechs Finalisten des Lexus Design Awards 2019. Der Wettbewerb, der in diesem Jahr zum siebten Mal ausgetragen wird, feiert und fördert kreative Nachwuchstalente aus aller Welt. Der Gewinner wird von einer mit internationalen Designern und Experten besetzten Jury gekürt und am 8. April bekanntgegeben.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 25.02.2019