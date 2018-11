Lichttest: Ein Drittel mit Mängeln

Die Bilanz ist nicht gerade berauschend: Noch immer fährt jeder dritte Pkw mit mangelhaftem Autolicht. Und jeder Zehnte blendet andere Verkehrsteilnehmer. So die Bilanz des Licht-Tests 2018.



Überprüft wurde im Oktober die Beleuchtung mehrerer Millionen Fahrzeuge. Über 100.000 davon flossen in eine jetzt von Zentralverband Deutsches Kfz-Gewerbe (ZDK) und Deutscher Verkehrswacht (DVW) veröffentlichte Statistik. Sie zeigt eine Mängelquote von 32,6 Prozent, 2017 waren es 32,7 Prozent. Ganz oben bei den Beanstandungen stehen wieder die Hauptscheinwerfer mit 23,7 Prozent. Während der Anteil der Blender leicht auf 10,3 Prozent gestiegen ist, hat die Quote zu niedrig eingestellter Frontlichter mit einem Anteil von 9,5 Prozent geringfügig abgenommen. Bei vier Prozent der Fahrzeuge war ein Hauptscheinwerfer komplett ausgefallen, bei 0,4 Prozent sogar beide. In 8,4 Prozent der Tests war die rückwärtige Beleuchtung auffällig, bei vier Prozent war das Bremslicht defekt.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 20.11.2018