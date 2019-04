Liebe geht durch den Wagen

Autos sind für viele Menschen mehr als nur ein fahrbarer Untersatz. Sie können bei uns wahre Glücksgefühle auslösen - vor allem bei der ersten Ausfahrt im nagelneuen Fahrzeug, wie eine aktuelle Umfrage von AutoScout24 zeigt.



Vor allem Frauen sind happy, wenn sie das erste Mal aufs Gaspedal drücken: Zwei von drei Fahrerinnen, aber "nur" jeder zweite Mann beschreiben so die Jungfernfahrt mit dem neuen Auto.



"Durch die Diskussionen um Diesel-Manipulationen und Fahrverbote ist in den Hintergrund geraten, wie sehr die Deutschen ihr Auto lieben", sagt Marit Meineke, Pressesprecherin bei AutoScout24. "Wer verstehen will, was Autofahren hierzulande bedeutet, muss neben sachlichen Argumenten auch die Emotionen der Fahrer berücksichtigen."



Genau um diese Emotionen dreht sich die Umfrage. Offenbar hat ein neues Auto auch Auswirkungen auf die Persönlichkeit. So beteuern 27 Prozent, dass ihr Selbstbewusstsein einen Sprung gemacht habe, während 24 Prozent sagen: "Wow, ich habe mich gefühlt wie ein neuer Mensch". Und knapp jeder Vierte (23 Prozent) hat den Eindruck, der neue Flitzer mache ihn ein stückweit attraktiver.



Allerdings beschreiben nicht alle ihre Emotionen als positiv. So haben 24 Prozent erstmal Angst, einen Unfall mit dem neuen Fahrzeug zu bauen. Nur eine Minderheit blickt ganz und gar nüchtern auf die erste Fahrt. 14 Prozent sagen, dass das neue Auto lediglich eine weitere Möglichkeit sei, um von A nach B zu kommen.

