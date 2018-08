Lifestyle bei Lada - Urban California

Anzeige

Lada in Deutschland liefert mit Blick auf die derzeit knackig heißen Temperaturen den Urban 5 D kurzfristig als Sondermodell California mit einem nach Angaben des Importeurs "prägnanten Sommer-Dekor" aus. Das russische Vielzweck-Gefährt ist ab Auslieferungslager Buxtehude für 14.390 Euro zu haben.



Dafür gibt es den Fünftürer mit 1,7 Liter großem 8V-Benziner, der 61kW/83PS leistet, einen Normverbrauch von 8,0 Liter aufweist und seine Kraft per Fünfganggetriebe, permanenten Allradantrieb, Untersetzungsgetriebe und Differenzialsperre auf die Straße oder auf unbefestigte Wege bringt. Mit an Bord sind auch noch elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel, elektrische Fensterheber, Kunststoffstoßfänger in Wagenfarbe, Leichtmetallfelgen, eine Sitzheizung vorne und eine Servolenkung. Der Preis des Serienmodells 4x4 Urban: 14.290 Euro.