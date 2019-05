Lilium Jet: Elektro-Flugtaxi hebt ab

Er ist E-Mobil, Helikopter und Flugzeug in einem: Der Lilium Jet ist dank 36 vollelektrischer Jetmotoren in der Lage, senkrecht zu starten und dann in den horizontalen Reiseflug zu wechseln. Seinen Jungfernflug hat ein Prototyp des künftigen Flugtaxis Anfang Mai 2019 erfolgreich absolviert.



Der Lilium Jet, eine Entwicklung des gleichnamigen Start-ups aus Weßling bei München, ist auf den Transport von fünf Personen ausgelegt. Er kommt ohne Heck- und Seitenruder, Propeller und Getriebe aus.



Das Lufttaxi schafft eine Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h. Die Reichweite von 300 Kilometern liegt laut Lilium über der der meisten Wettbewerber. Hauptgrund dafür ist die Tragflächenkonstruktion. Während künftige Passagier-Drohnen einen Großteil ihrer Energie nur dafür verbrauchen, um überhaupt in der Luft zu bleiben, nutzt der Lilium Jet den zusätzlichen Auftrieb seiner festen Tragflächen.



Dadurch nimmt er während des Reiseflugs weniger als zehn Prozent seiner maximalen 2.000 PS in Anspruch. "Dank dieser Effizienz entspricht der Energieverbrauch des Lilium Jets dem eines Elektroautos über die gleiche Strecke", so der Hersteller. Damit sei das Flugzeug nicht nur in der Lage, Vororte an Stadtzentren und Flughäfen an Hauptbahnhöfe anzubinden, es ermögliche auch bezahlbare Hochgeschwindigkeitsverbindungen über Regionen hinweg.



Der derzeit vom Boden aus ferngesteuerte Prototyp soll jetzt eine umfangreiche Testflugreihe absolvieren. Sie soll den Grundstein für die Zertifizierung des Flugzeugs nach den Sicherheitsstandards legen, die mit denen für große Verkehrsflugzeuge vergleichbar sind. 2025 will Lilium einen On-Demand-Flugtaxi-Service bieten. Der Flugpreis soll mit dem einer Taxifahrt vergleichbar sein - bei vierfachem Tempo.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 16.05.2019