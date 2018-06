Anzeige

Es ist für 48 900 Euro zu haben – aber nur 300 Mal: Seat hat jetzt mit dem Leon ST Cupra 300 Carbon Edition ein ziemlich scharfes Sondermodell auf 19-Zoll-Räder gestellt. Basis ist der ST Cupra 300 4Drive. Er wird durch Kohlefaser-Anbauteile etwa am Frontspoiler, an den Seitenschwellern und am Heckdiffusor und durch die zweifach doppelflutige Abgasanlage optisch modifiziert. Angetrieben wird er vom 300 PS starken 2.0-Liter-TSI. mid / Bild: Seat