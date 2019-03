Limitierter Jubiläums-Mazda MX-5 rollt an

Zum 30. Geburtstag leuchtet der Mazda MX-5 in Orange. Das Sondermodell kann ab dem 2. April bestellt werden. Der Mazda MX-5 30th Anniversary in auffälligem "Racing Orange" ist weltweit auf 3.000 Fahrzeuge limitiert. Die Softtop-Variante kostet 34.190 Euro und wird in Deutschland 250 Mal zur Verfügung stehen. Als Mazda MX-5 RF mit vollautomatischem Dachsystem kostet eines der 100 verfügbaren Sondermodelle 36.790 Euro.



Das Jubiläums-Sondermodell ist hierzulande ausschließlich mit dem 135 kW/184 PS starken 2,0-Liter Skyactiv-G Saugmotor mit 6-Gang Schaltgetriebe erhältlich. Zusätzlich zur Sonderlackierung verfügt die Edition über geschmiedete 17-Zoll-Aluminium-Räder des Herstellers Rays, die Mazda zusammen mit dem Felgenspezialisten entwickelt hat. Ein spezielles Emblem mit Seriennummer informiert über die Exklusivität des Mazda MX-5. Ausgeliefert werden die Fahrzeuge im Sommer.

