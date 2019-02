Liqui Moly: Formel 1 als große Bühne

Aus der Motorradweltmeisterschaft MotoGP und der Tourenwagenmeisterschaft TCR ist Liqui Moly bereits bekannt - jetzt steigt der Ölhersteller auch in die Formel 1 als Werbepartner ein.



Bei elf Rennen wird Liqui Moly mit Werbeflächen an der Strecke präsent sein mit dem Ziel, die Marke bekannter zu machen. "Wir hoffen, dass von den mehr als eine Milliarde Zuschauern, die weltweit diesem Spektakel am Fernseher beiwohnen, der eine oder andere auf die Idee kommt, sich mit Liqui Moly näher zu befassen und unsere Produkte zu kaufen", erklärt Geschäftsführer Ernst Prost.



Startschuss für das Engagement ist beim Großen Preis von Bahrain am 31. März 2019.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 11.02.2019