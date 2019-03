Löwe von Seat schnurrt zufrieden

Der Seat Leon nagt keineswegs am Hungertuch. Denn er ist üppig ausgestattet. Seat hat dem spanischen Kompakt-Löwen nämlich ein neues Paket geschnürt. Pünktlich zum Beginn der Frühjahrssaison gehen der Leon sowie Leon ST und Leon Cupra mit dem Extra-Bündel an den Start.



Damit sollen Kunden je nach gewähltem Modell bis zu 2.385 Euro sparen und gleichzeitig in den Genuss von noch mehr Komfort, Sicherheit und einer noch besseren Ausstattung kommen. Auch ein gänzlich neues Paket hat die spanische VW-Tochter für seine Kunden geschnürt: "Cupra Plus". Es ist exklusiv für den Leon Cupra verfügbar und soll keine Wünsche offen lassen.



Bei Bestellung eines Leon profitieren die Kunden beispielsweise bei den Ausstattungslinien Style, Xcellence und FR von einem Infotain-Businesspaket, das von Seat nochmals verbessert wurde. Es beinhaltet für den Leon Style das Navigationssystem mit 8-Zoll-Farb-Touchscreen, dynamischer Routenführung über TMC, Navigationsdaten für Europa (auf SD-Karte), MP3-fähigem CD-Player, zwei SD-Karten-Slots, vier USB-Schnittstellen (davon zwei als Ladeanschluss für Smartphones im Fond), Bluetooth-Schnittstelle mit integrierter Freisprecheinrichtung und Audio-Streaming, Multifunktionslenkrad, Sprachsteuerung und acht Lautsprechern.



Für den Leon in der Ausstattungslinie Style kostet das Paket 690 Euro und bietet laut Hersteller einen Kundenvorteil von 645 Euro. Für die Ausstattungslinien Xcellence und FR kostet das Paket bei gleichem Inhalt 490 Euro - und bietet einen Preisvorteil von 600 Euro.



Als Highlight fungiert das neue Paket "Cupra Plus". Es beinhaltet unter anderem das Panorama-Glasschiebedach mit elektrischer Sonnenjalousie und LED-Innenlichtpaket sowie das "Beats" Soundsystem mit zehn Lautsprechern, inklusive Subwoofer, 12-Kanal-Verstärker und 340 Watt Gesamtleistung.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 25.03.2019