LogPay: Auch Aral kommt auf die Tankkarte

Gute Nachricht für alle Lkw- und Autofahrer: Die LogPay Transport Services GmbH erweitert ihr Akzeptanznetz um mehr als 2.000 Aral-Tankstellen in Deutschland. Heißt: In Zukunft kann mit der Tankkarte des Unternehmens auch dort bezahlt werden.



LogPay agiert als sogenannter "Netzaggregator" und führt verschiedene Tankstellenanbieter in einer einzigen Tankkarte zusammen. Im Januar 2017 hatte die Volkswagen Financial Services AG 51 Prozent der Unternehmensanteile an der LogPay Transport Services erworben.





Das LogPay-Akzeptanznetz wächst mit der Erweiterung durch Aral auf rund 6.000 Tankstellen in Deutschland. Europaweit können Kunden künftig mit dieser Card an mehr als 12.000 Tankstellen tanken. Im weiteren Verlauf 2018 wird dies auch an BP Tankstellen in Österreich, Luxemburg, Spanien, Portugal, Polen und den Niederlanden möglich sein. "Dadurch verfügen wir über ein starkes Tankstellennetz, das neben dem Lkw- und Schwerlastbereich, nun auch für den Pkw-Einsatz geeignet ist", sagt Jens Thorwarth von der LogPay Transport Services GmbH.