Lützenkirchen verlässt PSA

26 Jahre lang arbeitete er für den Konzern, Stephan Lützenkirchen, Direktor Kommunikation und externe Beziehungen der Peugeot Citroën Deutschland GmbH. Nun verlässt der 49-Jährige das französische Automobil-Unternehmen - auf eigenen Wunsch. Lützenkirchen wolle sich zunächst persönlichen Projekten und später neuen beruflichen Herausforderungen widmen, teilt PSA mit.



Die Journalisten des mid haben Lützenkirchen als stets gut gelaunten, charmanten und hilfsbereiten Ansprechpartner für Fragen rund um die französischen Automarken kennengelernt. Ob bei Pressekonferenzen in Deutschland oder Frankreich - immer tat der smarte Rheinländer mehr als Dienst nach Vorschrift. Er wirkte wie ein Gastgeber mit Entertainer-Qualitäten. Ihm würde man glatt eine Show-Moderation im Fernsehen zutrauen.



Lützenkirchen trat 1992 als Verkäufer für Neuwagen in die konzerneigene Niederlassung der Citroën Commerce GmbH in Köln ein. Nach sechs erfolgreichen Jahren folgte 1998 der Wechsel in die Citroën Deutschland AG - zunächst als Verantwortlicher für den Aufbau eines vertriebsorientierten Traineeprogramms sowie ab Januar 2000 als Abteilungsleiter Vertrieb Firmenkunden.



Innerhalb von zehn Jahren baute er diesen neuen Geschäftsbereich auf und mit der Erweiterung der Verantwortung auf das Nutzfahrzeuggeschäft deutlich aus. In diese Zeit fallen unter anderem auch der Einstieg in das heute bedeutende Wohnmobilgeschäft sowie der strategische Aufbau des Geschäfts mit Autovermietungen und Leasinggesellschaften.



Ab August 2010 übernahm Stephan Lützenkirchen als Direktor die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Unternehmens und wechselte 2014 als Direktor Kommunikation und externe Beziehungen in die Peugeot Citroën Deutschland GmbH mit der Verantwortung für die Konzernkommunikation in Deutschland, welche er neu strukturierte und auf die veränderten Anforderungen im Mediengeschäft ausrichtete.



"Stephan Lützenkirchen hat über mehr als zwei Dekaden mit großer Identifikation und breiter Kompetenz immer wieder wertvolle Impulse in unserem Unternehmen gesetzt", sagt Rasmus Reuter, Geschäftsführer Peugeot Citroën Deutschland GmbH. Man bedauere seinen Abschied und verbinde damit Dankbarkeit für eine außergewöhnliche Leistung und Loyalität.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 13.11.2018