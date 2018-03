Luft- und Raumfahrtmesse ILA: Mehr als nur Berliner Luft

Anzeige

Wer sich ein Bild über die Luft- und Raumfahrt der Zukunft machen möchte, der sollte die ILA in Berlin besuchen. Denn auf der Leitmesse für Innovationen werden vom 25. bis 29. April 2018 mehr als 200 Fluggeräte und Exponate zu sehen sein - darunter zahlreiche Welt- und Deutschland-Premieren.



Mehr als 150.000 Besucher werden in der deutschen Hauptstadt auf der ILA erwartet. Mit dabei: Der CityAirbus, ein batteriebetriebenes Elektro-Luftfahrzeug für den Passagiertransport der Zukunft. Er kann senkrecht starten und landen und soll in einer späteren Version auch autonom fliegen. Darüber hinaus zeigt Airbus den Zephyr, eine Solar-Drohne mit 25 Meter Spannweite, die als Höhengleiter wochenlang am Himmel bleiben kann und somit eine Alternative zu kommerziellen Satelliten werden könnte.



Eine weitere Premiere: das Airbus Testflugzeug A340 BLADE (Breakthrough Laminar Aircraft Demonstrator in Europe), das mit revolutionären Laminarflügeln den Luftwiderstand erheblich reduziert. Dazu kommt die gesamte Bandbreite des Fliegens, darunter das DLR-Forschungsflugzeug A320-ATRA, der unbemannte Euro MALE RPAS (Remotely Piloted Aircraft System), das Aufklärungsflugzeug Boeing E-3A Sentry AWACS und die CASA C-101-Maschinen der spanischen Fliegerstaffel Patrulla Águila. Und erstmalig wird der Transporthubschrauber CH-53K der Öffentlichkeit präsentiert.



Ein echter Hingucker auf dem Weg zum ILA-Space-Pavilion ist ein 18 Meter hohes Modell der Ariane-6-Trägerrakete im Maßstab 1:4. Hinzu kommen noch zwei Original-Triebwerke und eine echte Oberstufe der Ariane 5. Außerdem wird eine Galileo-Satellitenkonstellation vorgestellt und die Erdbeobachtungsmission Tandem-L präsentiert. Mal sehen, wie sehr die Berliner Luft die Raumfahrt beflügelt.