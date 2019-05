Lyseo M: Bürstners neue Mittelklasse

Die beliebte Kompaktklasse bekommt Zuwachs. Allerdings ist der Lyseo M immerhin knapp sieben Meter lang - und das jüngste Modell des Wohnmobil-Herstellers Bürstner für das kommende Modelljahr 2020. Er basiert auf dem Mercedes Sprinter, ist mit Schalt- oder Automatikgetriebe zu haben und soll zu Preisen ab 66.990 Euro ein hohes Wohlfühl-Niveau vermitteln.



Der Hersteller aus Kehl am Rhein verspricht ein "außergewöhnliches Innendesign, hochwertige Materialien, angenehme Haptik und neue Polsterkombinationen". Zu haben ist der Lyseo M zunächst in der designorientierten und bei Kunden beliebten Ausführung "Harmony Line" und in zwei Grundrissvarianten für bis zu vier Reisende.

