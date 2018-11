Machalitzky spricht für Mitsubishi

Ab sofort leitet Jörg Machalitzky die Presseabteilung von Mitsubishi Motors Deutschland. Der 40-jährige Diplom-Kaufmann (FH) und -Soziologe ist seit 13 Jahren in der Automobilindustrie tätig und war zuletzt bei Aston Martin Lagonda als Pressesprecher Kontinentaleuropa für die Pressearbeit in 19 europäischen Märkten inklusive Russland und Ukraine zuständig.



"Ich freue mich, dass wir mit Jörg Machalitzky einen Top-Mann für die Aufgabe bei Mitsubishi gewinnen konnten", so Christian Andersen, Leiter PR und Marketing bei Mitsubishi Motors Deutschland. Mit dem 2019 anstehenden Start neuer Varianten des SUV-Coupes Eclipse Cross warten spannende Aufgaben und Projekte auf ihn.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 01.11.2018