"Drei Männer im Schnee" heißt ein verfilmter Roman von Erich Kästner. Schauplatz: die Alpen. Hoch her geht es in den verschneiten Bergen auch bei den Hahnenkamm-Skirennen in Kitzbühel. 2019 ist es ganz besonders mit einem Kampf gegen den Schnee verbunden. Daimlers Unimog kommt den Herren, hier vier an der Zahl, vom Kitzbüheler Bauhof zur Hilfe.



Die Firmen Daimler und Kahlbacher helfen sowohl mit dem Unimog als auch einer Schneefräse aus. Rechtzeitig zum Skirennen sind die eisigen Massen beiseite geräumt. Für den Spaß im Schnee lässt man aber genügend davon übrig.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 06.02.2019