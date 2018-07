Magische Momente mit Porsche

Anzeige

Wenn ein Star-Fotograf wunderschöne Sportwagen ins rechte Licht setzt, kommen dabei wahrhaft magische Momente heraus. Das denkt sich jetzt auch Porsche und lässt den berühmten Mode-Fotografen Peter Lindbergh ein paar ungewöhnliche Schnappschüsse machen. Anlass der Liaison ist das Jubiläum "70 Jahre Porsche Sportwagen".



Peter Lindbergh macht Porsche zum Geburtstag eine besondere Freund und stellt die Konzeptstudie des ersten voll elektrischen Modells von Porsche, den Mission E, und die Sportwagen-Ikone 911 in den Mittelpunkt einer Bilderserie. Auch die Kulisse für besondere Interpretation des Porsche-Jubiläums ist ungewöhnlich. Denn Peter Lindbergh lässt es am Strand bei Ault in Nordfrankreich klicken - wieder und wieder. "Porsche hat für mich schon immer etwas Eigenes, etwas Persönliches. Dies galt es herauszuarbeiten, ohne Anspruch auf Perfektion. So entstand eine ganz eigene Poesie", sagt Lindbergh.



Die Bilderserie entstand im Rahmen des "Porsche Talent Projects" - dieses hatte der Sportwagenhersteller 2017 ins Leben gerufen, um Nachwuchskünstlern die Zusammenarbeit mit renommierten Größen der Szene zu ermöglichen. Skander Khlif, ein junger Künstler aus München, konnte das Shooting mit Peter Lindbergh begleiten und eigene Aufnahmen unter Anweisung des Starfotografen erstellen.



"Wir freuen uns sehr, dass wir Peter Lindbergh für das Projekt gewinnen konnten. Er versteht es, auf eine einmalige Art und Weise mit seinen Bildern eine Geschichte zu erzählen und hat eine sehr inspirierende Arbeitsweise", sagt Bastian Schramm, Leiter Marketing von Porsche Deutschland. Den Austausch mit dem jungen Fotografen zu sehen, bestätige die Zielsetzung, aufstrebenden Künstlern ein einmaliges Erlebnis zu bieten, das sie in ihrem Schaffen antreibt.



Für Porsche ist das "Talent Project" auch eine Fortführung der bestehenden Engagements im Bereich Kunst und Kultur. Porsche unterstützt unter anderem den Leipziger Opernball und die Ludwigsburger Schlossfestspiele. Außerdem existieren seit Jahren Kooperationen mit international renommierten Ensembles wie dem Leipziger Gewandhausorchester und dem Stuttgarter Ballett. Doch manchmal sagen Bilder mehr als 1.000 Worte.