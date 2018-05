Magna empfängt Branchenexperten beim Drivetrain Forum 2018

Anzeige

Beim siebten "Drivetrain Forum", das alle zwei Jahre stattfindet, hat Magna mit rund 500 Gästen aus aller Welt erörtert, wie sich die Mobilität weiter entwickelt und welche Rolle dabei Zulieferer spielen. "Antrieb trifft auf Zukunft" - so das Motto. Damit praxistaugliche und umweltschonende Lösungen gefunden werden, sucht und beschäftigt Magna unzählige kluge Köpfe, die Zukunftsvisionen in reale Produkte verwandeln. Branchenexperten, Studenten und die Medien nutzten die Gelegenheit, sich neue Produkte anzusehen und Networking zu betreiben.



Studenten aus dem Automotive Bereich sind bei der Zulieferer-Industrie derzeit besonders heiß begehrt. Die Nachwuchs-Führungskräfte haben mittlerweile freie Auswahl und werden von der Industrie mit allerlei Extra-Boni und lockenden Angeboten umgarnt. In Untergruppenbach beispielsweise gibt es einen eigenen Betriebs-Kindergarten. Dort werden die Kleinen betreut und die Eltern können ohne Sorge ihrer Arbeit nachgehen. Es gebe ein regelrechtes Buhlen um die Jugend, hören wir bei Magna. Mancher junge Mensch gehe dennoch lieber gleich nach dem Studium direkt zu den Automobilherstellern. Dabei bieten die Zulieferer krisensichere Arbeitsplätze, die Branche gewinnt immer mehr an Bedeutung.



Magna beschäftigt mehr als 172.000 Mitarbeiter. Sie alle haben sich der Bereitstellung von Mobilitätslösungen verschrieben. Was viele nicht wissen: Magna ist einer der weltweit größten Automobilzulieferer mit 340 Produktionsstätten und 93 Produktentwicklungs-, Engineering- und Vertriebszentren in 28 Ländern. Es wird geforscht und entwickelt, die Zulieferer aufs Engste mit den OEM's (Herstellern) zusammen. In den kommenden Jahren plant Magna eine große Anzahl von unterschiedlichen Antriebsstrangarchitekturen. Die CO2-Emissionen müssen den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen, veränderte Kundenbedürfnisse und neue Technologien - die Autoindustrie befindet sich aktuell in einem dynamischen Wandel. Vom Hybrid-System über die elektrische Achse werden so Lösungen für die Automobilhersteller geboten, um die Leistung, Fahrzeugeffizienz und Fahrdynamik zu erreichen. Auf der Produktebene gibt es flexible Bausteine. Wechselrichter und Elektromotoren, variabel einsetzbar, um die Komplexität des Antriebsstranges zu reduzieren. Magna präsentierte beim Drivetrain Forum eine skalierbare und modulare Plattform für den gesamten Antriebsstrang.



Bei dem Magna Forum gab sich die Autoindustrie die Ehre. Am Beispiel des Jaguar I-Pace erklärte Wolfgang Ziebart, Technical Design Direktor Jaguar, die Herausforderung der Elektrifizierung. Dr. Stephan Weng, Executive Vice President GETRAG Global, Magna Powertrain erläutert den Branchenexperten den Weg dorthin. "Unser ständig wachsendes Portfolio an Antriebsstrang-Produkten bereitet uns darauf vor, dem Markt von Verbrennungsmotoren über Plug-In Hybride bis hin zu batterieelektrischen Fahrzeugen gerecht zu werden", sagt Swamy Kotagiri, Magna CTO und Präsident von Magna Powertrain. "Wir haben das Know-how und die innovativen Lösungen, um Autohersteller durch die sich verändernde Antriebslandschaft zu unterstützen."



Der Endverbraucher kann sich freuen, denn wenn kluge Köpfe tüfteln, kommen immer neue Innovationen zustande. Stillstand bedeutet Rückgang. Die Zulieferer bieten schon jetzt vielfältige Möglichkeiten, um die Mobilität der Zukunft umweltgerecht zu gestalten.





Jutta Bernhard / mid